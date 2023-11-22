Майже половина американців вважає, що США забагато витрачають на допомогу Україні – опитування

Майже половина громадян США вважає, що країна витрачає занадто багато на допомогу Україні. Такими є оприлюднені 22 листопада дані опитування, проведеного дослідницьким центром Associated Press-NORC.

Але, за даними дослідників, несхвалення допомоги Україні за місяць скоротилося. Зараз 45% американців вважають, що уряд США витрачає занадто багато на допомогу Україні у війні проти Росії – порівняно з 52% у жовтні. Схоже, що ця зміна настроїв іде переважно від республіканців: зараз 59% кажуть, що на допомогу Україні витрачається занадто багато, але це менше, ніж у жовтні, коли таких було 69%.

Ці настрої допомагають пояснити посилення серед консервативних законодавців від Республіканської партії опозиції до виділення коштів Києву. Вони відкидають спроби президента США Джо Байдена схвалити новий транш допомоги Україні, стверджуючи, що ці гроші краще витратити на внутрішні пріоритети.