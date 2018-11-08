У 3 областях підготовка дорожніх служб до зими на критично низькому рівні – Мінінфраструктури

У трьох областях України стан підготовки автомобільних доріг до зими перебуває на критично низькому рівні, повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Згідно з повідомленням, йдеться про Миколаївську, Київську й Житомирську області. Загалом на решті території, за даними міністерства, підготовка до зими йде за планом.

«Задля недопущення виникнення будь-яких колапсів, «Укравтодор» і місцеві служби автомобільних доріг, разом із місцевими ОДА мають до 15 листопада розробити і надати до Міністерства інфраструктури деталізовані технологічні карти обслуговування по всіх ділянках доріг, за які вони відповідають. У цих технологічних картах має бути прописано, яка техніка, на якій ділянці буде використовуватись, її місце перебування, готовність і водій. Всі номери телефонів відповідальних осіб», – сказав заступник міністра Юрій Лавренюк на нараді щодо стану підготовки автомобільних доріг державного значення до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

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За його словами, на сьогодні для утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в осінньо-зимовий період заготовили від загальної потреби близько 64% технічної солі, 67% фрикційних матеріалів, 82% техніки і 79% навісного обладнання для прибирання доріг.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що виділені кошти на підготовку до осінньо-зимового періоду, будівництво нових котелень і теплотрас дають можливість достатньо якісно підготуватися до зими.

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