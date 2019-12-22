На кордоні з Польщею утворилися «святкові черги» – ДПСУ

На кордоні України з Польщею утворилися «святкові черги», повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
«Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика». Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому», – розповіли в ДПСУ.
У відомстві рекомендують моніторити ситуацію на кордоні на офіційних інтернет-ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску.
- За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.
- Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.
- Український Інститут демографії та соціальних досліджень оцінює кількість заробітчан на рівні 2,7 мільйона. Центр економічної стратегії дає схожу оцінку: чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйона.
- Міністерство соціальної політики із посиланням на експертні оцінки вважає, що за кордоном на постійній основі близько 3,2 мільйона українців, а в окремі періоди – від 7 до 9 мільйонів.
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