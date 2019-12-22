На кордоні з Польщею утворилися «святкові черги» – ДПСУ

На кордоні України з Польщею утворилися «святкові черги», повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика». Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому», – розповіли в ДПСУ.

У відомстві рекомендують моніторити ситуацію на кордоні на офіційних інтернет-ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску.