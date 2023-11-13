У ДПСУ очікують на розблокування пунктів пропуску між Польщею та Україною після переговорів

Українські прикордонники вірять, що заплановані на 13 листопада переговори чиновників Міністерства інфраструктури України на кордоні з представниками польської влади та польськими перевізниками дозволить відновити звичний рух через пункти пропуску між двома країнами. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На рівні українського міністерства інфраструктури така зустріч анонсувалася ще до початку дій, які вчинили польські перевізники. Але до цього часу можливості проведення такої зустрічі не було. Сподіваємось, що вдасться досягти якихось конкретних результатів, домовленостей, щоб інтенсивність руху на цих напрямках відновилася. На всіх напрямках – як на виїзд з України, так і на в’їзд в Україну», – каже Демченко.

У ДПСУ відзначають, що блокада окремих ділянок на кордоні позначається на роботі інших пунктів пропуску, зокрема, «Шегині – Медика».

«Бо через такі дії водії вантажівок собі обирають і інші маршрути. Зокрема, слідуючи з Польщі в Україну. І прикро, але там також завантажуються ці напрямки. Зокрема, з пункту пропуску «Шегині» – це з українського боку. З польського боку це пункт пропуску «Медика». (Там) перебуває близько 1400 транспортних засобів, які обрали для себе інший маршрут, який не блокується. Але через збільшення (потоку) вантажівок створюється черга і інфраструктура цього пункту пропуску не дозволяє за добу оформити всі ці вантажівки, які слідують з Польщі в Україну через цей пункт пропуску», – додає Демченко.

Для автобусів і легкових автомобілів перешкод із боку польських мітингувальників немає, кажуть у Держприкордонслужбі.

Єдиним напрямом, де станом на зараз, за даними ДПСУ, інтенсивність руху зберігається, є пункт пропуску «Краківець» у напрямку виїзду з України. Там польська сторона приймає вантажівки. Інші напрямки на виїзд з України, а також на виїзд із Польщі, блокуються. Учасники акції пропускають по кілька вантажівок на годину.

За даними на 12 листопада, на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок. Більшість із них – на ПП «Ягодин». Там, за даними польських прикордонників, 1300 вантажівок.

Блокада польсько-українського кордону триває вже понад тиждень. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».