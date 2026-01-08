Дрон атакував танкер у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини – ЗМІ

Нафтовий танкер Elbus під прапором Палау зазнав атаки безпілотника в Чорному морі біля берегів Туреччини, повідомляє турецька газета Ortadogu. Інформацію підтвердили кілька інших турецьких ЗМІ.

Інцидент стався за 30 миль (близько 48 км) від узбережжя провінції Кастамону в Туреччині. Внаслідок атаки пошкоджена верхня частину танкера. Після отримання сигналу лиха до судна надіслали команду берегової охорони. За попередніми даними, члени екіпажу не постраждали.

Танкер буксирують у порт Інеболу для проведення технічного огляду, після чого буде встановлений обсяг завданої шкоди, пише видання, яке цитує телеканал «Настоящее время».

Згідно з даними сервісу MarineTraffic, судно справді прямує в бік порту Інеболу. 22 жовтня танкер вийшов із Сінгапуру. За інформацією VesselFinder, збудований у 2005 році Elbus п’ять годин тому рухався зі швидкістю 0,5 вузла (у середньому танкери рухаються зі швидкістю 10 – 20 вузлів).

Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» стверджує, що Elbus прямував для прийому вантажу до Новоросійська і входить до російського «тіньового флоту», створеного для обходу західних санкцій. Про це пише й кілька російських провоєнних телеграм-каналів, звинувачуючи в атаці Україну.

У Росії, Туреччині та Україні поки що офіційно не коментували інформацію про атаку на танкер Elbus у Чорному морі.

Служба безпеки України (СБУ) раніше взяла на себе відповідальність за атаки на так званий тіньовий флот Росії у 2025 році, не конкретизувавши при цьому перелік атакованих суден.

28 листопада морські дрони вразили танкери KAIROS та VIRAT біля узбережжя Туреччини. 2 грудня міністерство транспорту Туреччини заявило про атаку на ще один російський танкер Midvolga 2 в Чорному морі. 10 грудня морські дрони, за даними українських медіа, вразили у Чорному морі танкер Dashan. 19 грудня дрони атакували танкер російського «тіньового флоту» QENDIL у нейтральних водах Середземного моря.

Як стверджувало видання The Atlantic, США надали Україні негласний дозвіл на удари по російському «тіньовому флоту», що перевозить нафту. За даними американського журналу, адміністрація Дональда Трампа не тільки не перешкоджала таким атакам, а й у деяких випадках надавала необхідні розвідувальні дані, вважаючи такі удари ефективним важелем тиску на Кремль.