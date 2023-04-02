«Не ігноруємо тривоги»: влада попереджає про загрозу атаки дронами-камікадзе

Ввечері в неділю, 2 квітня, українців попередили про загрозу авіаційного удару з використанням «шахідів», про це свідчить карта повітряних тривог.

Наразі тривога шириться сходом країни.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу «Шахедів».

«Не ігноруємо тривоги там, де вони є», – додав голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

У ніч на 28 березня російські сили задіяли для авіаударів по Україні 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136», 14 із них знищили українські військові.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що пізно ввечері 27 березня були збиті 12 «Шахедів» і один розвідувальний безпілотник, а загалом загарбники застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА «Гранат-4» і дві керовані авіаційні бомби.