ДСНС повідомила про наслідки нічної атаки на Київ

Через атаку дронів на Київ вночі 28 березня виникла пожежа в двох осередках, яку вдалося швидко загасити, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ворожої атаки у 3-поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували», – йдеться в повідомленні.

ДСНС підтвердило, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Росія атакувала Україну дронами-камікадзе вночі проти 28 березня. 14 із 15 дронів були збиті, з них 12 – біля Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він поінформував про пожежу в приміщенні магазину в Святошинському районі Києва, загорання вже локалізували.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та у низці областей. Через понад дві години влада оголосила відбій.