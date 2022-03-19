«Варварська практика»: пожежники просять не палити сміття та суху траву

Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 березня звернулася до громадян із закликом не спалювати сміття та залишки рослинності.

Як роз’яснюють у ДСНС, повномасштабне російське вторгнення прийшлося на період початку господарських робіт, у ході яких деякі громадяни спалюють сміття та суху рослинність.

«На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни», – йдеться в заяві.

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ДСНС також просить повідомляти про паліїв і за можливості проводити бесіди із сусідами, які нехтують застереженнями.

Підпал сухої трави є однією з причин, які призводять до лісових пожеж. При цьому від початку повномасштабної російської агресії проти України навантаження на співробітників ДСНС зросло через ліквідацію наслідків обстрілів військових та цивільних об’єктів.

У серпні 2021 року суд засудив чоловіка з міста Шумськ, Тернопільська область, до обмеження волі і компенсації збитків через підпал сміття.