Внаслідок обстрілу російських військових під Запоріжжям загинув рятувальник, 5 травмовано

Під час ліквідації наслідків російського обстрілу 18 березня група запорізьких рятувальників потрапила під повторний обстріл. Один з них загинув, п’ятеро його колег травмовано, повідомляє головне управління ДСНС у Запорізькій області.

За повідомленням, рятувальники вранці 18 березня вирушили на ліквідацію пожежі в селі Наталівка, яка виникла внаслідок обстрілів російською армією.

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«Під час гасіння загоряння ворог здійснив повторний обстріл в епіцентр займання. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці. На жаль, внаслідок вибуху загинув наш вогнеборець – старший пожежний 4 Державної пожежно-рятувальної частини Євген Донець. Отримали поранення та травми різного ступеня важкості ще п’ятеро співробітників ДСНС, які зараз перебувають у медичних закладах», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зранку 18 березня російські військові обстріляли низку об’єктів, в тому числі військовий, під Запоріжжям, внаслідок чого виникла пожежа.

Фактично перші удари по цивільних об’єктах Запоріжжя війська РФ здійсниили 16 березня. Тоді постраждала інфраструктура однієї з залізничних станцій міста.