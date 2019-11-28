ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у більшості регіонів країни.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200–500 метрів; вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області, 28 листопада вночі та вранці туман, видимість 200–500 м (I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Синоптики попереджали, що в Україні 28 листопада потеплішає, незначні опади можливі в західних та східних областях, а похолодання прийде разом із календарною зимою, 1–2 грудня. 29 листопада опадів стане більше, а температура залишиться на плюсових позначках.