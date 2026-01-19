ДСНС: на Рівненщині двоє людей померли від переохолодження

Протягом попередньої доби в Рівненській області госпіталізували шістьох людей із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 січня.

Рятувальники області закликають громадян бути «вкрай обережними» під час перебування на вулиці в морозну погоду.

За даними ДСНС, травмування людей внаслідок низьких температур фіксували в Рівненському та Сарненському районах. Найбільше постраждалих – у Рівненському районі.

«У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження», – йдеться в заяві.

Також у Березнівській територіальній громаді госпіталізували чоловіка з обмороженням стоп 2-3 ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим через пневмонію.

В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок. До реанімації Дубровицької лікарні Сарненського району госпіталізували чоловіка у важкому стані.

ДСНС називає основними причинами травмувань тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в обласному центрі Рівненщини сьогодні сягає –13 градусів морозу.

Сильні морози ще більше ускладнюють ситуацію в енергосистемі, зокрема, в Києві та Київській області, на тлі посилених атак російської армії.



