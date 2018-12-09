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09 Грудень 2018, Київ 17:48
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про туман і пориви вітру 10 грудня

Туман над Києвом

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У північних, центральних і південних регіонах України до кінця доби 9 грудня та вранці 10 грудня очікується туман, попереджають у Державній службі надзвичайних ситуацій. Видимість сягатиме 200-500 метрів.

Водночас на заході – у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях – 9 і вранці 10 грудня прогнозуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

За даними ДСНС, у Карпатах швидкість вітру місцями може сягати 25-27 метрів на секунду.

Українські та західні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на початку наступного тижня на більшій частині території України.

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