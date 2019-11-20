ДСНС попереджає про туман у більшості областей України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на більшій частині території країни.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

З цього тижня в Україні відбувається похолодання. За даними Укргідрометцентру, мінусова температура (в межах від 0 до -8) у денні години прогнозується із четверга, 21 листопада. Опадів упродовж тижня буде мало.