У деяких районах Києва та Київщини сьогодні застосовуються більш тривалі відключення – ДТЕК

В окремих районах Києва та Київщини сьогодні застосовуються більш тривалі відключення, повідомляє у телеграмі компанія ДТЕК.



За повідомленням, йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони Києва – відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками, які можна перевірити у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК.



У компанії додають, що на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області.

Водночас в «Укренерго» раніше повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – сьогодні, 10 березня, станом на 9:30, його рівень був на 4,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок.

Як інформували в компанії, через наслідки попередніх масованих атак РФ в окремих регіонах України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



