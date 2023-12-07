ДТП на Харківщині: 6 людей загинули через зіткнення трьох автомобілів – рятувальники

У Харківській області сталася смертельна аварія, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 7 грудня.

«Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, три автомобілі – легковик, мікроавтобус і вантажівка – зіштовхнулися поблизу села Новопавлівка Ізюмського району.

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«Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень», – додають рятувальники.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше, 1 грудня, п’яний водій влаштував ДТП у Києві з двома загиблими.