ДТП в Рівненській області: двоє загиблих

Поліція Рівненської області повідомляє про дорожньо-транспортну пригоду в Дубровицькому районі, внаслідок якої загинуло двоє людей.

За попередніми висновками, водій легкового автомобіля не впорався з управлінням і злетів з мосту у водойму.

Ще один чоловік дістав поранення. Поліція зараз намагається встановити особи загиблих і травмованого. На місці працюють поліцейські і рятувальники.

Правоохоронці не називають причин ДТП, проте закликають бути обережними у зв’язку з ускладенням погодних умов.

Раніше 25 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про сніг та ожеледицю, які можуть вплинути на безпеку дорожнього руху.

За даними ООН, щороку в дорожньо-транспортних-пригодах гине 1,25 мільйона людей.