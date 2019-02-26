Смертельне ДТП в Харкові: сьогодні Зайцевій і Дронову мають оголосити вирок

Суддя Київського районного суду Харкова Віктор Попрас 26 лютого виголосить вирок у справі про смертельну ДТП, в здійсненні якої звинувачують Олену Зайцеву та Геннадія Дронова.

Почнуть оголошення вироку о 14:00.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Обвинувачення вимагає для Зайцевої і Дронова 10 років ув’язнення.