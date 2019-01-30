Смертельна ДТП у Харкові: суд призначив дебати

Київський районний суд Харкова вдруге відмовив у відводі експертів, що робили автотехнічну і додаткову експертизи у справі, та оголосив перерву до 6 лютого, щоб сторони мали можливість підготуватися до дебатів.

Обговорення відводу експертів тривало майже півтори години. Відвести експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз вже вдруге вимагав адвокат Сергій Перепелиця, який захищає обвинуваченого Геннадія Дронова. Проти відводу висловилися обвинувачення і захист обвинуваченої Олени Зайцевої. Інші учасники процесу залишили це питання на розсуд суду.

Самі експерти теж були проти свого відводу. На їхню думку, вимога Перепелиці є безпідставною і необґрунтованою.

Адвокат у своїй заяві про відвід посилався на розбіжності між висновками харків’ян і експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, зокрема щодо можливості чи неможливості визначити швидкість руху Lexus’у Зайцевої. Експерти, зі свого боку, зазначили, що їхні колеги з Дніпра не мають кваліфікації, яка дозволяє визначати швидкість по відеозапису. Вони також нагадали, що проводили автотехнічне дослідження і технічну оцінку дій водіїв з урахуванням різних значень швидкості Lexus’у і встановили, що незалежно від швидкості висновки однакові: правила дорожнього руху порушили обидва водії.

«Дослідження були проведені навіть при швидкості руху 120 кілометрів на годину, що перевищує швидкість руху, визначену експертам Дніпропетровського НДСІ 106 кілометрів на годину», підкреслив один з харківських експертів.

Суддя Віктор Попрас звернув увагу Перепелиці на те, що питання, які ставили слідчі харківським експертам, відрізнялися від тих, що поставив адвокат дніпрянам. Зокрема, перших просили визначити швидкість руху Lexus’у, а других – середню швидкість. Перепелиця не погоджувався і через це кілька разів починав сперечатися із суддею.

Заслухавши думку сторін, суддя Попрас дійшов висновку що адвокат не надав доказів на підтвердження обставин, що викликають обґрунтований сумнів в об’єктивності та неупередженості судових експертів, і відмовив у їхньому відводі.

Після цього, оскільки більше ніяких клопотань не було, суддя призначив дебати. Вони розпочнуться 6 лютого з виступу обвинувачення.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.