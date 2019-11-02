Суд оголосив запобіжний захід депутатові Дубневичу

Вищий антикорупційний суд України оголосив, який запобіжний захід обрав для народного депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича, підозрюваного в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як вирішив суд, цей запобіжний захід має становити заставу на суму в 100 мільйонів гривень. Її мають внести протягом п’яти днів.

При цьому суд відхилив клопотання генерального прокурора Руслана Рябошапки про тримання депутата від вартою.

Обвинувачення просило для Дубневича тримання під вартою на термін у 60 днів із альтернативою застави на суму трохи більше як 93 мільйони гривень – саме стільки збитків, на думку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, завдали дії депутата.

Адвокати закликали суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або віддати депутата на поруки колегам. Дубневича були готові взяти на поруки дев’ять представників парламентської групи «За майбутнє».

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень.

Сам Дубневич вважає необґрунтованими заяви генпрокурора і заявляє про «політичне підґрунтя» справи.

31 жовтня Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.