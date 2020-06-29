Двоє військових поранені на Донбасі – пресцентр ООС

Двоє українських військових поранені вранці 29 червня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У військових – осколкові поранення, їх доправили до медичного закладу, де надали допомогу, повідомили у пресцентрі. Стан здоров’я поранених там оцінили як задовільний.

«29 червня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, по позиціях українських захисників поблизу Кримського, російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Підрозділи операції Об’єднаних сил «використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь», додали у пресцентрі.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.