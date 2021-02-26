«Динамо» і «Шахтар» дізнаються суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

У Швейцарії 26 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу другого за престижністю європейського клубного турніру – Ліги Європи. Серед 16 учасників цієї стадії будуть і дві українські команди – «Шахтар» і «Динамо».

На цій стадії змагання учасники вже не ділитимуться на сіяних і несіяних, тому кияни і донеччани мають приблизно рівні шанси отримати як дуже важкого, так і цілком «прохідного» суперника.

Крім динамівців і гірників, до 1/8 фіналу вийшли іспанські «Вільярреал» і «Гранада», англійські «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал», італійські «Мілан» і «Рома», чеська «Славія», хорватське «Динамо» (Загреб), швейцарський «Янг Бойз», грецький «Олімпіакос», шотландський «Рейнджерс», норвезький «Мольде» та нідерландський «Аякс».

Процедура жеребкування розпочнеться о 14:00 за Києвом.