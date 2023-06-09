Британський експремʼєр Джонсон залишив парламент – через вечірку під час пандемії

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився від мандата депутата Палати громад британського парламенту, повідомляє 9 червня Бі-Бі-Сі з посиланням на заяву політика.

Причиною відставки стали висновки опублікованої раніше цього ж дня доповіді комітету з привілеїв Палати громад, яка розслідувала обставини організації вечірок у резиденції премʼєра під час локдауну, запровадженого під час пандеміʼ COVID-19.

Після відставки з посади премʼєра влітку 2022 року Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад. Тепер там відбудуться дострокові вибори.

Автори доповіді дійшли висновку, що Джонсон навмисне вводив парламент в оману. Колишній премʼєр це заперечує. Він звинуватив авторів доповіді в політичній упередженості. Джонсон не заявив, що йде з політики. Не повідомлялося, чи він знову балотуватиметься.

Крім іншого, у доповіді говорилося, що, йдучи з посади премʼєра, Джонсон висунув частину свого оточення для отримання різних нагород чи привілеїв, включно з лицарськими титулами чи місцями в Палаті лордів. Серед них були й ті, хто був на вечірках під час локдауну. Таке складання списків перед відставкою голови уряду є традицією, але у випадку Джонсона багато політиків вважали висунення деяких номінантів недоречним.

Борис Джонсон очолював британський уряд із 2019 до 2022 року. Під час його перебування на чолі кабінету Велика Британія офіційно вийшла з ЄС. Джонсон також був одним із найпослідовніших прихильників допомоги Україні у відбитті російського вторгнення.