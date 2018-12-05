Мін’юст: ЄСПЛ частково задовольнив заяву України щодо полонених моряків

Європейський суд із прав людини вирішив частково задовольнити заяву України щодо полонених Росією українських моряків і зобов’язав Москву забезпечити їх необхідним лікуванням, повідомив уповноважений з питань ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

«Суд залишив в силі вимогу до РФ про надання інформації щодо стану здоров’я й умов тримання українських моряків, яку він не отримав від Росії в строк, встановлений в листі Суду від 29 листопаду. Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року», – написав Ліщина у Facebook ввечері 4 грудня.

Європейський суд із прав людини 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня була зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також мала обґрунтувати відповіді належними документами.

Того ж дня, 30 листопада, в Міністерстві юстиції Росії заявили, що відповідь до суду направлять не обов’язково до 3 грудня, а «в розумний термін» – тоді, коли отримають дані «від компетентних російських органів».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.