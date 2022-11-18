Експосол у Німеччині Мельник став заступником міністра закордонних справ

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник став заступником міністра закордонних справ – про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 18 листопада.

«Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України», – заявив він після засідання уряду.

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Крім того, цього ж дня Кабмін звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій. Ці обов’язки тимчасово поклали на Анатолія Касіяника.

Андрій Мельник вже був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року. У грудні 2014 року він став послом України в Німеччині і залишив цю посаду в 2022-му.