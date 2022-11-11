Зеленський подякував Шольцу за «внесок у захист нашого неба і кордонів»

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних. Подякував за вагомий внесок Німеччини в захист нашого неба й кордонів. Підтримали продовження «зернової ініціативи» й узгодили позиції напередодні саміту «Групи двадцяти», – повідомив глава української держави у твітері.

За повідомленням німецької сторони, Шольц засудив російські атаки цивільної інфраструктури в Україні. Двоє лідерів говорили також про шляхи зміцнення української енергетичної інфраструктури та протиповітряної оборони.

Наприкінці жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав відбудову України «завданням покоління, виконання якого має розпочатися зараз». Про це глава німецького уряду заявляв у Берліні на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України.