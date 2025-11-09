Зеленський анонсував нові перемовини для більшої підтримки енергетики України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями будуть нові перемовини заради більшої підтримки енергетики.

«Будуть найближчими тижнями нові наші перемовини заради більшої підтримки енергетики передусім – конкретних рішень, необхідного фінансування та потрібного нам обладнання. Є країни, які вже нам допомагають – зокрема це держави Північної Європи, – і ми готуємо домовленості також із країнами Південної Європи. І дуже важлива – з політичної точки зору – саме така географічно збалансована підтримка українців, підтримка нашої держави в Європі», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, щоб стабілізувати енергосистему та відновити після пошкоджень.

За його словами, війська РФ використовують в ударах більше балістики, а це означає для України потребу в «більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах».

Читайте також: «Наймасованіший удар»: «Центренерго» повідомляє про зупинку генерації після атаки РФ

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



