Генштаб ЗСУ зафіксував майже 200 боєзіткнень на фронті протягом дня

Від початку доби 16 липня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія 15 разів штурмувала позиції українських підрозділів.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Краматорському й Лиманському напрямках, на останньому ще точаться три бої.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби російських загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки, Миколаївки та в районах Різниківки й Закітного.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 16 російських штурмів.





«25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. Три боєзіткнення досі тривають», – повідомляє командування.

Дві російських атаки в бік Вороного зафіксували на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 російських атак, на Оріхівському армія РФ вісім разів штурмувала позиції українських військ.

Генштаб зазначає, що на Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

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Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.