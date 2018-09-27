Ердоган перед візитом до Німеччини закликає Берлін визнати рух Ґюлена терористичним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Німеччину визнати терористичним рух релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в невдалій спробі перевороту в 2016 році.

У статті на сайті видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованій напередодні візиту, Ердоган також заявив, що Німеччина й Туреччина мають запобігти «безвідповідальній політиці» США щодо «зухвалої торговельної війни».

Ердоган також написав, що очікує підтримки Німеччини у боротьбі з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане там терористичним, а також із рухом Ґюлена, який живе в США і відкидає звинувачення в причетності до спроби перевороту.

Ердоган наголосив, що хоче почати «нову сторінку» в двосторонніх відносинах між країнами.

Президент Туреччини прилітає в Берлін 27 вересня.

Відносини між Туреччиною і Німеччиною погіршилися після критики Берліна боротьби з опонентами, яку Ердоган почав після невдалої спроби перевороту влітку 2016 року.