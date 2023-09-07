Євросоюз відреагував на указ Лукашенка про заборону видавати паспорти білорусам за кордоном

Євросоюз засуджує рішення режиму авторитарного лідера Олександра Лукашенка про заборону видавати білорусам паспорти за кордоном, заявив представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано.

За його словами, це рішення демонструє, як «нелегітимний режим Олександра Лукашенка повністю нехтує основними правами білорусів».

На пресконференції в Брюсселі Стано сказав, що відповідний указ є «черговим кроком у серії дій нелегітимного режиму Олександра Лукашенка проти білорусів, які були змушені тікати за кордон від репресій і переслідувань».

За словами представника Євросоюзу, таким чином режим Лукашенка намагається змусити емігрантів повернутися до Білорусі, «де вони, ймовірно, можуть зіткнутися з репресіями».

«Євросоюз рішуче засуджує це рішення, і ми продовжимо підтримувати білорусів у їхніх прагненнях до демократії», – наголосив Стано. Однак, за його словами, Євросоюз, щоб ухвалювати подальші рішення, ще повинен зрозуміти, які практичні наслідки цей документ може мати для громадян Білорусі, які перебувають на території ЄС.

Указ Олександра Лукашенка від 4 вересня позбавляє закордонні установи Білорусі можливості продовжувати термін дії паспортів громадян Білорусі та видавати їм нові документи. Консульства також позбавляються права брати участь у процедурі відчуження майна, зокрема нерухомості та автомобілів. Такі угоди можуть бути оформлені особисто у відповідних державних органах або на підставі довіреності, складеної на території Білорусі (раніше такі довіреності складалися в консульствах).