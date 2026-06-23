Єврокомісарка Кос заявила про потребу довгострокової підтримки російської опозиції замість «екстреної»

Російська агресивна війна проти України – це «війна Путіна», яку він сам обрав через втрату контролю над владою в Києві. Про це 23 червня заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос на конференції в Європарламенті за участю російських продемократичних та антивоєнних діячів, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Саме його (Володимира Путіна – ред.) особиста одержимість підкоренням України спричинила цю війну і продовжує її підтримувати… Поки Путін міг контролювати владу в Києві, його все влаштовувало. Але щойно Україна вирішила обрати європейський шлях, почався конфлікт… Путін не може змиритися з тим, що його сусіди обирають відкритість і демократію… Тому що контраст між свободою цих країн та несвободою в Російській Федерації є надто очевидним», – зазначила Марта Кос.

Посадовиця вказала на ціну, яку платять росіяни за ведення війни проти України –економічну й людську.

«Багато росіян оплакують своїх синів, братів і чоловіків. Путін обіцяв росіянам своєрідну негласну угоду: тримайтеся осторонь політики — і матимете певний рівень добробуту та стабільності. Ця угода руйнується… Режим Путіна зміцнив контроль над суспільством. Це не зміниться за одну ніч, але ця система має багато вразливих місць.», – вважає єврокомісарка.

Кос згадала громадянське суспільство й незалежні медіа, й назвала їхню підтримку «ключовим елементом підходу ЄС до Росії в умовах війни».

Єврокомісарка наголосила, що обсяг наданої їм підтримки з 2021 року становить 70 мільйонів євро, що дозволило незалежним медіа «спростовувати кремлівські наративи» для росіян усередині країни. Також це уможливило правозахисну діяльність, спрямовану на допомогу жертвам репресій.

«Тепер ми дедалі більше прагнемо перейти від екстреної допомоги до довгострокових зусиль із протидії репресивній політиці режиму. Щоб зробити це правильно, ми хотіли б почути від росіян, присутніх сьогодні тут, яка саме підтримка потрібна для досягнення найбільшого можливого ефекту… Адже існує прямий зв'язок між внутрішніми репресіями в Росії та її зовнішньою агресією, зокрема через гібридні атаки», – сказала Кос учасникам конференції.

Посадовиця згадала про можливе втручання Росії у вибори в Молдові торік, а також – цьогоріч у Вірменії. ЄС же, зауважила Кос, допомагає демократіям розвиватися.

«Поки Путін продовжує пожирати майбутнє Росії, ми повинні допомагати тим, хто чинить опір цьому курсу. Я переконана, що зміни врешті настануть. І коли відкриється вікно можливостей, Росії будуть потрібні такі громадські діячі, як ви, щоб визначати її майбутнє», - резюмувала Кос.

Позиція про те, що війна проти України – це «війна Путіна», а не Росії в цілому, є поширеною серед багатьох представників російської політичної еміграції. Приміром, так це артикулюють у створеному загиблим в ув'язненні російським опозиціонером Олексієм Навальним «Фонді боротьби з корупцією» – в ефірах YouTube-каналу «Популярна політика». В Україні до цієї позиції ставляться критично, вказуючи на те, що не Путін особисто запускає по Україні ракети чи знищує українські міста і села.

Про підтримку росіянами дій їхньої армії в Україні свідчать і результати соціологічних опитувань. Рівень підтримки дій російських військ в Україні залишається високим – 74%, не підтримують дії армії РФ в Україні – 16%, пише російська соціологічна служба «Левада-центр» за результатами опитування, проведеного в листопаді 2025 року.