Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

ЄС запровадив санкції проти пропагандистів РФ – двох росіян, британця і француза

Ґрем Філліпс із колишньою кримською прокуроркою Наталією Поклонською, архівне фото, 2016 рік
Ґрем Філліпс із колишньою кримською прокуроркою Наталією Поклонською, архівне фото, 2016 рік

Рада Європейського Союзу 16 березня оголосила про запровадження санкцій проти чотирьох осіб, яких називають пропагандистами, що маніпулюють інформацією, беруть участь у так званій гібридній війні та втручаються у справи ЄС.

Ідеться про двох громадян Росії – ведучого державного телеканалу «Росія-1» Ернеста Мацкявічюса, блогера та радіоведучого Сергія Ключенкова (який використовує псевдонім Сергій Мардан).

Також у списку є прихильники російського вторгнення в Україну – громадянин Великої Британії Ґрем Філліпс та колишній французькмй солдат, який отримав російське громадянство, – Адрієн Боке.

«Ґрем Філліпс відігравав активну роль у виправданні війни Росії проти України за допомогою дезінформації та пропаганди, регулярно знімаючи матеріали на окупованих Росією територіях, включно з інтерв’ю з полоненими британськими бійцями, та пишучи пропагандистські статті про окуповані Росією території України. Адрієн Боке неодноразово позиціонував себе як підсилювача кремлівської пропаганди в Європі та в Росії через появу на символічних місцях конфліктів, інтерв’ю російському телебаченню, публікації на своєму акаунті X та співпрацю з фінансованими Кремлем виданнями», – вказано в повідомленні в офіційному журналі ЄС.

Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти осіб і організацій, причетних до виправдання російської агресії проти України. Наприклад, у січні влада Євросоюзу запровадила санкції проти російських пропагандистів Катерини Андрєєвої, Павла Зарубіна та їхніх колег. Також під санкції потрапили телеведуча Марія Сіттель, спортивний коментатор Дмитро Губернієв, народжений у Херсоні артист балету Сергій Полунін та репер Рома Жиган (справжнє прізвище – Чумаков).

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG