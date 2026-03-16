ЄС запровадив санкції проти пропагандистів РФ – двох росіян, британця і француза

Рада Європейського Союзу 16 березня оголосила про запровадження санкцій проти чотирьох осіб, яких називають пропагандистами, що маніпулюють інформацією, беруть участь у так званій гібридній війні та втручаються у справи ЄС.

Ідеться про двох громадян Росії – ведучого державного телеканалу «Росія-1» Ернеста Мацкявічюса, блогера та радіоведучого Сергія Ключенкова (який використовує псевдонім Сергій Мардан).

Також у списку є прихильники російського вторгнення в Україну – громадянин Великої Британії Ґрем Філліпс та колишній французькмй солдат, який отримав російське громадянство, – Адрієн Боке.

«Ґрем Філліпс відігравав активну роль у виправданні війни Росії проти України за допомогою дезінформації та пропаганди, регулярно знімаючи матеріали на окупованих Росією територіях, включно з інтерв’ю з полоненими британськими бійцями, та пишучи пропагандистські статті про окуповані Росією території України. Адрієн Боке неодноразово позиціонував себе як підсилювача кремлівської пропаганди в Європі та в Росії через появу на символічних місцях конфліктів, інтерв’ю російському телебаченню, публікації на своєму акаунті X та співпрацю з фінансованими Кремлем виданнями», – вказано в повідомленні в офіційному журналі ЄС.

Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти осіб і організацій, причетних до виправдання російської агресії проти України. Наприклад, у січні влада Євросоюзу запровадила санкції проти російських пропагандистів Катерини Андрєєвої, Павла Зарубіна та їхніх колег. Також під санкції потрапили телеведуча Марія Сіттель, спортивний коментатор Дмитро Губернієв, народжений у Херсоні артист балету Сергій Полунін та репер Рома Жиган (справжнє прізвище – Чумаков).