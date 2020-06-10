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10 червня 2020, Київ 10:23
Новини | Політика

Посли ЄС 10 червня мають схвалити продовження кримських санкцій проти Росії

Санкції вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова

Посли країн Європейського союзу 10 червня мають затвердити рішення про продовження заборони на інвестиції з країн-учасниць ЄС в анексований Крим.

Як писав раніше у твітері кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк, санкції мають продовжити ще на один рік.

Такі заходи, вперше запроваджені в 2014 році як відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова, включають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден, що плавають під прапорами країн-членів ЄС або контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна та компаній на окупованій території.

Згідно із забороною, товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.

Треба посилити санкції проти Росії? | Крим.Реалії
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Треба посилити санкції проти Росії? | Крим.Реалії

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