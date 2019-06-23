Олег Омельчук – срібний призер ІІ Європейських ігор

Третій день змагань на ІІ Європейських іграх, які тривають у Мінську, українці розпочали зі «срібла». Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м) показав результат 239,6 і став другим. Золоту нагороду здобув російський спортсмен Артем Черноусов. Третім став Лауріс Страутманіс із Латвії.

Крім «срібла», Омельчук також здобув ліцензію в олімпійське Токіо-2020.

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Загалом українська збірна здобула вже сім нагород: дві золоті, три срібні й одну бронзову.

У Мінську тривають ІІ Європейські ігри, на яких змагаються 198 українських спортсменів.

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