З окупованої Росією частини Луганщини евакуювали двох дітей – Мінреінтеграції

Із окупованої Росією частини Луганщини на підконтрольну Україні територію евакуювали двох дівчаток, йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що «майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну, але 24 лютого сім’я нарешті зустрілися».

Повідомляється, що «на момент широкомасштабного вторгнення діти жили з бабусею та дідусем у невеликому селі у Луганській області. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося».

«Протягом 2022 року дівчаткам довелося вчитися у школі за російською програмою. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся для оформлення опікунства», – кажуть у відомстві.

Відомо також, що вивезти рідних сестер із частини окупованої території Луганщини допомогли Мінреінтеграції, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини» та проєкт з пошуку і повернення дітей «Шлях додому».

Раніше, 29 січня, на Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад.

16 січня через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад.



Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.