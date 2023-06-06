МВС: на Херсонщині вже евакуювали понад 740 людей

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що станом на 10:00 на Херсонщині вже евакуювали 742 людини.



За даними відомства, близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення, більшість з них – тимчасово окуповані.



«Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини», – заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



У МВС зазначають, що ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває – це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За даними ОВА, станом на 7:30 повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.