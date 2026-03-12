Fars: удова Алі Хаменеї жива. Раніше вважалося, що вона загинула разом із чолоіком

Іранське агентство Fars повідомило 12 березня, що Мансуре Ходжасте, дружина колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, жива.

«Попередні новини про її загибель були помилковими», – йдеться в повідомленні Fars.

Іранські державні ЗМІ повідомили 2 березня, що Мансуре Ходжасте загинула внаслідок удару, завданого по резиденції Алі Хаменеї 28 лютого, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Внаслідок удару, як повідомлялося, загинули Алі Хаменеї, його дочка, зять та онук.

Новий верховний лідер Ірану, син колишнього лідера країни Моджтаба Хаменеї заявив у своєму першому зверненні до нації 12 березня, що внаслідок ударів США та Ізраїлю загинули його дружина та сестра. Про загибель матері він не говорив.