На нафтовому терміналі у Феодосії другу добу триває пожежа, дим видно за 25 км

Другу добу триває пожежа на нафтоналивному терміналі у Феодосії в окупованому Росією Криму після української атаки.

Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», над містом пливе дим, який видно навіть зі Старого Криму, розташованого приблизно за 25 кілометрів від нафтобази.

Запах гару відчувається за 10 кілометрів від місця пожежі, повідомляють читачі телеграм-каналу.

Феодосійський нафтоналивний термінал зазнав нової атаки в ніч з 12 на 13 жовтня. Значна частина його території була охоплена пожежею.

Заграва від пожежі, що спалахнула, була помітна зі Старого Криму, що на північ від Феодосії, і Алупки, розташованої західніше на Південному березі Криму.

Підконтрольна Росії влада евакуювала з небезпечної зони близько 830 осіб.

Попереднього удару по нафтоналивному терміналу у Феодосії було завдано в ніч проти 6 жовтня, про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а пізніше заявили і у ЗСУ.

Раніше цей термінал неодноразово зазнавав атак Сил оборони України. У жовтні 2024 року нафтобаза Феодосії горіла близько тижня. Після удару 6 жовтня цього року – трохи більше ніж чотири доби.

За час російсько-української війни були уражені 12 із 34 резервуарів. Внаслідок нещодавньої атаки на нафтобазі у Феодосії було пошкоджено ще 11 ємностей, 10 з яких були з паливом.

Феодосійський нафтоналивний термінал є найбільшим у Криму з пропускною спроможністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.