«Інформаційна провокація». Держспецзв'язку попереджає про фейкове відео з логотипом BBC News

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації попереджає про розповсюдження фейкового відео з логотипом ВВС News, в якому Україна обвинувачується в обстрілі Краматорська.

У відомстві це назвали «черговою інформаційною провокацією від ворога».

ВВС опублікували заяву і закликали не поширювати відео, а всі новини перевіряти на офіційній сторінці ВВС News.

«BBC вживає кроків задля того, щоби це відео було видалено», – йдеться в заяві медіа.

Внаслідок ракетного удару військ РФ 8 квітня по вокзалу у Краматорську, за даними влади, загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень.