Фіцо повторив погрозу перекрити енергопостачання Україні, якщо «Дружба» не запрацює до понеділка

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 лютого знову заявив, що ініціює зупинку аварійної енергетичної допомоги Україні, якщо не відновиться постачання нафти через нафтопровід «Дружба».

«Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я звернуся до державної акціонерної компанії SEPS з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України», – заявив він у своїх соцмережах.

Фіцо заявив, що президент Володимир Зеленський «відмовляється розуміти миротворчий підхід» Братислави і нібито діє зловмисно щодо Словаччини:

«Спочатку він припинив постачання газу до Словаччини, завдавши нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він припинив постачання нафти, що спричинило нам подальші втрати та логістичні труднощі».





За даними Фіцо, в січні Україна потребувала більше аварійної допомоги для стабілізації своєї енергомережі, ніж за весь 2025 рік.

Водночас він згадав про блокування Словаччиною кредиту на 90 мільярдів євро, який Європейський Союз надає Україні.

«Враховуючи неприйнятну поведінку президента Зеленського щодо Словаччини, який ставиться до неї як до ворожої країни, я вважаю абсолютно правильним те, що я відмовився залучати Словацьку Республіку до останнього військового кредиту для України в розмірі 90 мільярдів євро», – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини днями озвучив намір зупинити постачання електрики Україні, якщо «Дружба» не відновить роботу. Він заявив із посиланням на словацьку розвідку, що ремонтні роботи на нафтопроводі завершено, і звинуватив Україну в блокуванні поставок як «зброї шантажу».

Хоча Київ стверджував, що причиною перебоїв, які почалися 27 січня, став удар російського безпілотника, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна нібито затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето щодо членства України в Європейському Союзі. Фіцо назвав це «політичним шантажем».

Як пояснював ситуацію фахівець із питань енергетики, президент Центра глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло Гончар, в ніч на 27 січня 2026 РФ ударила дроном по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Укртранснафти» в Бродах – основній нафтоперекачуючій станції на українській ділянці нафтопроводу «Дружба». Після удару виникла масштабна пожежа, горіння сирої нафти в найбільшому резервуарі обʼємом 75000 куб.м. тривало 10 днів. Удар призвів до зупинки функціонування ЛВДС і відповідно, транзиту російської нафти.