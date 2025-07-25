Філашкін: двоє людей загинули через російські удари дронами в Покровську й Мирнограді

Російська армія протягом дня обстрілює Донецьку області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 25 липня.

«У Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще одного — поранили. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік. В обох випадках ворог атакував цивільних FPV-дронами», – заявив він.

Ще четверо людей зазнали важких поранень через артилерійські обстріли Костянтинівки. За даними голови ОВА, в місті пошкоджені чотири приватних будинки, дві багатоповерхівки та інфраструктурний об’єкт.

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Також один цивільний був поранений у Дружківці. Місто двічі зазнало обстрілів, там пошкоджені 39 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.

«На Донеччині вже давно немає безпечних місць! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!» – закликав Філашкін.

Напередодні влада Донеччини оголосила примусову евакуацію для сімей із дітьми з 10 населених пунктів Добропільської та Криворізької громад.