Харків: інформація про людей під завалами не підтвердилася – Синєгубов

Під завалами будинку в Харкові, зруйнованому російською атакою, людей не виявилося, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 25 липня:

«Інформація, що під завалами в Індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася. На щастя, всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре».

За даними голови області, у лікарні станом на зараз залишається одна постраждала, її стан – стабільно легкий. Ще троє людей, яких госпіталізували, отримали допомогу й продовжать лікування амбулаторно.





Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що кількість поранених внаслідок російського авіаудару по Харкову зросла до 14, серед них – 12-річна дівчинка.

Вдень 25 липня російські війська завдали КАБами ударів по Харкову. За даними мера міста, сили РФ в Індустріальному районі КАБ влучили у будівлю медичного закладу, поряд є ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються.

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Вчора, 24 липня, сили РФ вдарили КАБами по Харкову. Як повідомляла місцева влада, серед іншого, були пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, постраждали 43 людини. Голова ОВА сьогодні уточнив, що у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед пацієнтів – двоє дітей віком 1 рік і 17 років.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



