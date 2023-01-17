Філатов: у пошкодженому будинку доведеться демонтувати 240 квартир

Міський голова Борис Філатов заявляє, що після російського ракетного удару в пошкодженому будинку доведеться демонтувати приблизно 240 квартир. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.



«Вже зараз за візуальним обстеженням можемо сказати, що десь 240 квартир нам потрібно буде фактично демонтувати. Я думаю, що оскільки це панельний будинок, його «повело», тому його потрібно буде демонтувати частково. Не весь будинок. Тому що в крайніх під’їздах і зараз є тепло, і воду ми постачаємо, і електроенергію. 240 квартир – це дуже і дуже багато», – сказав Філатов.



За його словами, влада запропонувала людям, які втратили житло, поселитися у гуртожиток одного з вишів нашого міста, там є близько 500 місць.

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14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, загинули 45 людей. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.