«Шахтар» і «Колос» проведуть матчі-відповіді єврокубків

Два представники України 10 серпня проведуть поєдинки європейських клубних турнірів – донецький «Шахтар» спробує пробитися до вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Колос» із Ковалівки на Київщині – до наступного раунду Ліги конференцій.

Минулого тижня гірники здобули вольову перемогу (2:1) в Бельгії, де після першого тайму поступалися «Генку».

«Колос» на своєму стадіоні не зміг забити казахстанському «Шахтареві» з Караганди – 0:0.

Початок гри в Казахстані – о 17:00 за Києвом, поєдинок із участю віцечемпіонів України в Києві розпочнеться о 20:30.