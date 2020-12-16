На Майдані залишається кількасот протестувальників із руху #saveФОП

Від кількох сотень до пів тисячі представників приватних підприємців зранку 16 грудня залишаються в центрі Києва на майдані Незалежності. Вони встановили кілька наметів, які не виглядають пристосованими для постійного перебування за умов зимової погоди.

Поруч із протестувальниками перебувають правоохоронці, ситуація є спокійною.

Представники фізичних осіб-підприємців (ФОПів) від початку грудня протестують у центрі Києва. Вони виступають проти пов’язаних із поширенням COVID-19 карантинних обмежень, а також проти запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які дозволять фіскальним органам контролювати фінансові операції підприємців.

Вранці 15 грудня учасники руху #saveФОП після протесту під Верховною Радою пішли на вулицю Банкову до Офісу президента, де запалили фаєри, а згодом перемістилися на майдан Незалежності. Учасники протестів спробували встановити намети, а поліцейські заважали їм це робити, через це сталися сутички.