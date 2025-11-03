На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко

На фронті загинув військовий, фотограф, волонтер медіапроєкту Ukraїner Костянтин Гузенко. Про це проєкт повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Обставин загибелі там не навели, але уточнили, що це сталося 1 листопада під час російської атаки на сході.

«До того, як стати до лав ЗСУ, Костя був фотографом, медіапродюсером, також створював подкасти. Після початку повномасштабної війни працював із проєктом «Архів війни», як фотограф фіксував боротьбу українців. До Ukraïner Костя долучився 2020 року як волонтер. У свою першу експедицію поїхав іще з тростиною, бо відновлювався після ДТП, але недавно пригадував, що захват від зйомок тоді перевершив усі незручності. Після початку повномасштабного вторгнення Костя був зокрема учасником команди Ukraїner, яка їздила фіксувати історії деокупованих міст і сіл», – йдеться в повідомленні.

В Ukraїner зауважили, що на початку 2024-го Костянтин Гузенко долучився до війська, а саме у відділення комунікацій 35-ї окремої бригади морської піхоти.

В Інституті масової інформації зазначили, що Костянтин Гузенко став 118-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.