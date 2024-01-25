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Новини | Міжнародні

Конституційна рада Франції помʼякшила закон про імміграцію

Президент Франції Еммануель Макрон (на фото) помітно змінив свої погляди на більш праві, особливо з питань безпеки та імміграції
Президент Франції Еммануель Макрон (на фото) помітно змінив свої погляди на більш праві, особливо з питань безпеки та імміграції

У Франції Конституційна рада 25 січня вилучила із законопроєкту про імміграцію понад третину статей, схвалених раніше депутатами. Постановою Конституційної ради відкинуті, зокрема, обмеження на отримання іммігрантами соціальних пільг та воззʼєднання сімей іммігрантів. Відкинуті також схвалені парламентом імміграційні квоти, повідомляє телеканал France 24.

Також Рада, залишивши чинною більшість положень проєкту, запропонованих урядом Емманюеля Макрона, не погодилася з суперечливими правками до тексту, зробленими під тиском правих та ультраправих політиків. Змін зазнали статті, які ускладнюють для іммігрантів запрошення до Франції своїх родин та обмежують їхні можливості в користуванні соціальною допомогою.

Законопроєкт також посилив підстави для депортації іноземців, які офіційно визнані «небажаними особами».

Як зазначає телеканал France 24, попри незгоду членів Конституційної ради з багатьма жорсткими правками, вони можуть бути схвалені пізніше як правки до інших законопроєктів.

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