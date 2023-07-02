У Швейцарії люди вийшли на вулиці через протести у Франції

У Швейцарії більше сотні людей вийшли на вулиці на тлі протестів у Франції, повідомляє Associated Press.

Більше сотні людей зібрались в центрі Лозанни, у франкомовній західній Швейцарії. Як кажуть у поліції, протестувальники відреагували на заклики в соціальних мережах, які пов’язані з протестами у Франції після вбивства поліцією 17-річного підлітка.

Журналісти розповідають, що під час заворушень були розбиті кілька вітрин й двері магазину. Молодики кидали в поліцію бруківку й пляшки із запалювальною сумішшю.

Правоохоронцям вдалось затримати шістьох осіб у віці від 15 до 17 років: трьох дівчат та трьох хлопців із громадянством Португалії, Сомалі, Боснії й Герцеговини, Швейцарії, Грузії та Сербії, а також 24-річного швейцарця.

Ніхто з правоохоронців не постраждав.

У суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили.

Поліцейські спочатку заявили, що водій намагався збити їх, але на опублікованому пізніше відео видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди.

На похорон прийшли сотні людей, поховання пройшло у спокійній обстановці без присутності поліції.

Загалом на боротьбу із заворушеннями направили 45 тисяч поліцейських. Поранення і травм у сутичках із протестувальниками зазнали вже понад 200 поліцейських. За час заворушень були пошкоджені сотні будівель, спалені тисячі автомобілів, розгромлені магазини і поліцейські дільниці.

38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Триває розслідування у справі про навмисне вбивство.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство і виявити спокій, «щоб справедливість могла перемогти». Влада також закликає батьків не дозволяти неповнолітнім брати участь у заворушеннях.