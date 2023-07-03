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Вуличні протести у Франції: кількість заарештованих значно зменшилася

За попередніми даними, під час протестів у Франції було пошкоджено близько 350 будівель і 300 транспортних засобів

Впродовж минулої доби у Франції внаслідок заворушень через вбивство підлітка було заарештовано 157 чоловік – це майже вчетверо менше, ніж напередодні, повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

«За ніч було заарештовано 157 чоловік, порівняно із понад 700 арештами напередодні і понад 1 300 у п’ятницю ввечері. Троє з 45 тисяч поліцейських, задіяних на чергуванні вночі, були поранені», – повідомило МВС Франції.

За попередніми даними відомства, під час протестів було пошкоджено близько 350 будівель і 300 транспортних засобів.

Офіс президента Німеччини напередодні оголосив, що Макрон відкладає запланований візит, який повинен був розпочати в неділю, через насильство у Франції, спричинене вбивством поліцією підлітка.

На запитання про те, чи може насильство дестабілізувати Францію та Європу, Шольц відповів: «Я не очікую, що Франція стане нестабільною».

У суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили. Через це почалися заворушення, які тривають п’яту добу поспіль, поліція затримала вже понад 700 осіб.

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