Генштаб: на фронті за добу було 156 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень, третина – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 26 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку було 20 російських атак, на Олександрівському – 13, на Гуляйпільському – 16.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.