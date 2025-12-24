Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було 126 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 російських атак поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля, а на Костянтинівському напрямку противник здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



